Нетаньяху считает, что смена власти в Сирии поспособствовала изоляции ХАМАС

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Смена власти в Сирии привела к окончательной изоляции радикального палестинского движения ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, движение рассчитывало на объединение фронтов, но вместо этого получило их разрушение.

"Оно ожидало помощи от "Хезболлах", но мы лишили их этого. ХАМАС хотело помощи от Ирана, но мы устранили и это. ХАМАС хотело помощи от (экс-президента Сирии Башара. – Прим. ред.) Асада, но и этому не бывать", – цитирует Нетаньяху ТАСС.

Теперь, как считает премьер, сложившаяся ситуация открыла возможности для заключения соглашения о заложниках.

Дамаск оказался под контролем оппозиции 8 декабря. Глава республики Асад покинул свою должность, отдав власть мирным путем, и улетел из страны.

Позже премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляль заявил о готовности правительства страны, подчинявшегося Асаду, сложить свои полномочия, если поступит соответствующая просьба.

Пришедшие к власти представители вооруженной оппозиции, в свою очередь, предложили действовать под эгидой единого правительства, сформировав его на время переходного периода. Также они выступили за то, чтобы расформировать все вооруженные группы и создать единое военное управление.