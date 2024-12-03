Трамп пригрозил расплатой, если заложников в Газе не освободят до его инаугурации

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Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил ответственным за удержание заложников в секторе Газа жестокой расплатой, если сделка об их освобождении и прекращении огня не будет заключена до его инаугурации 20 января 2025 года. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

"Если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, когда я с гордостью вступлю в должность президента Соединенных Штатов, то всех тех, кто совершил эти злодеяния против человечества на Ближнем Востоке, ожидает жестокая расплата", – заявил Трамп.

Политик пообещал, что ответственные за удержание заложников пострадают сильнее, чем кто-либо за всю историю США. Он также выразил сожаление, что всевозможные разговоры о заложниках в Газе не влекут за собой никаких действий.

Трамп хочет добиться урегулирования конфликта в секторе Газа еще до своей инаугурации, заявлял сенатор от республиканцев Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

Между тем действующий американский президент Джо Байден отмечал, что США и Израиль совместно с посредниками собираются в ближайшие дни добиться перемирия в секторе Газа с условием освобождения заложников. Байден хочет завершить боевые действия в регионе, отстранив движение ХАМАС от власти в Газе.