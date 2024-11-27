Байден заявил, что США в ближайшие дни попробуют добиться перемирия в Газе

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США и Израиль совместно с посредниками в лице Египта, Катара и Турции собираются в ближайшие дни добиться перемирия в секторе Газа с условием освобождения заложников. Об этом заявил действующий американский лидер Джо Байден в соцсети X.

Байден отметил, что намерен завершить боевые действия на Ближнем Востоке, отстранив движение ХАМАС от власти в анклаве.

При этом, по информации Reuters, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер приступит к работе по прекращению огня уже 27 ноября.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Соглашение вступит в силу 27 ноября в 11 утра по московскому времени.

Байден уточнял, что перемирие было достигнуто по предложению США. Он уточнил, что договоренности между Израилем и шиитским движением "Хезболла" предусматривают восстановление контроля силами Ливана над своей территорией в течение 60 дней.

При этом инфраструктура "Хезболлы" на юге Ливана не будет восстановлена, а движение также должно отвести свои отряды на расстояние 30 километров от израильской границы за реку Литани. Президент США подчеркнул, что если кто-либо нарушит условия сделки, то у страны сохраняется право на самооборону в рамках международного права.

