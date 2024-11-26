Министр нацбезопасности Израиля назвал ошибкой соглашение с Ливаном

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Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал "исторической ошибкой" соглашение о прекращении огня с Ливаном. Такое заявление он опубликовал в соцсети Х.

По словам политика, соглашение является возвратом к концепции "тишина в обмен на тишину". Кроме того, договоренности не отвечают целям войны – благополучному возвращению жителей севера страны в свои дома, заявил Бен-Гвир и добавил, что соглашение с ливанской армией писано "вилами по воде".

"Ливанская армия вообще не обладает авторитетом и уж тем более не имеет возможности одолеть "Хезболлу", – говорится в публикации.

Министр уточнил, что для ухода из Ливана Израилю нужен собственный пояс безопасности. В противном случае, считает он, ракеты будут запущены по всему Израилю, из-за чего военным придется вновь вернуться в Ливан.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил вынести на обсуждение военно-политического кабинета страны план прекращения огня в Ливане. Однако, пояснил он, страна во взаимодействии с США сохраняет за собой право на полную военную свободу действий.

Израиль будет атаковать, если движение "Хезболла" нарушит договоренности, сказал Нетаньяху.