Медведев указал на двуличие США по признанию решений МУС

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление американского сенатора Линдси Грэма о необходимости санкций для стран, которые помогут Международному уголовному суду (МУС) арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главу Минобороны Йоава Галанта, указав на двуличие США. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Ну что ж, США признают нелегитимный МУС в отношении руководителей одних стран и готовы просто рвать на части любые другие государства за исполнение актов МУС в отношении должностных лиц их сателлитов. Честная, открытая позиция", – отметил Медведев.

21 ноября МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта. Причиной названы предполагаемые военные преступления Израиля в секторе Газа против человечности.

В министерстве иностранных дел Израиля раскритиковали данное решение, заявив, что МУС утратил таким образом всякую легитимность.

При этом глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель назвал обязательным для исполнения ордер МУС. По его словам, в секторе Газа происходят "чудовищные" преступления, описать которые не представляется возможным. Он указал, что нельзя достичь мира путем аннигиляции мирных граждан.

