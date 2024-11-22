Байден возмутился выдачей МУС ордера на арест Нетаньяху

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Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны еврейского государства Йоава Галанта.

"Позвольте мне еще раз четко заявить: на что бы ни намекал МУС, между Израилем и ХАМАС нет эквивалентности – никакой", – приводятся слова Байдена на сайте Белого дома.

Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты всегда будут стоять на стороне Израиля против угроз его безопасности.

21 ноября МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта. Причиной названы предполагаемые военные преступления Израиля в секторе Газа против человечности.

В министерстве иностранных дел Израиля раскритиковали данное решение, заявив, что МУС утратил таким образом всякую легитимность.