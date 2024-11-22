Депутат ФРГ Вагенкнехт назвала ордер МУС на арест Нетаньяху пощечиной Шольцу и Бербок

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Глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт назвала выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху "пощечиной" канцлеру Германии Олафу Шольцу и главе МИД ФРГ Анналене Бербок.

"Что нужно сделать, чтобы немецкое правительство прекратило свое соучастие в военных преступлениях правительства Нетаньяху в Газе?" – написала Вагенкнехт в соцсети X.

Депутат призвала немецкие власти немедленно прекратить поставки оружия Израилю.

Накануне МУС выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны еврейского государства Йоава Галанта. Причиной названы предполагаемые военные преступления Израиля в секторе Газа против человечности.

В ответ на это в МИД Израиля заявили, что Международный уголовный суд утратил всякую легитимность. В ведомстве призвали "порядочные" страны отвергнуть выдачу ордеров.

Тем не менее глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель назвал обязательным для исполнения ордер МУС на арест Нетаньяху и Галанта.