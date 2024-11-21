Боррель назвал ордер на арест Нетаньяху и Галанта обязательным к исполнению

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Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель назвал обязательным для исполнения ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Его слова с пресс-конференции в Иордании передает ТАСС.

Как он утверждает, Евросоюз "принял к сведению" решения о выдаче ордера на арест Нетаньяху и Галанта. Боррель также отметил, что в секторе Газа происходят "чудовищные" преступления, описать которые не представляется возможным. Он указал, что нельзя достичь мира путем аннигиляции мирных граждан.

"Это не стихийное бедствие, не землетрясение и не наводнение, это катастрофа, созданная руками людей", – подчеркнул глава дипслужбы ЕС.

Прокурор МУС Карим Хан требовал выдать ордер на арест Нетаньяху и Галанта еще 20 мая, так как предполагал, что оба могут быть ответственными за военные преступления в секторе Газа. Кроме того, в список вошли представители ХАМАС.

Нетаньяху, в свою очередь, предупредил, что заявление Хана не остановит его, а советник офиса израильского премьера-министра Дмитрий Гендельман указал, что решение прокурора МУС является "кровавым наветом" на страну.

В конце июня МУС отложил выдачу ордера. По данным СМИ, это было связано с поданным заявлением amicus curiae ("друг суда") от Великобритании против юрисдикции инстанции по этому вопросу.

Однако 21 ноября МУС все же выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта. Причиной названы предполагаемые военные преступления Израиля в секторе Газа против человечности.

