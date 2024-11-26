Нетаньяху заявил о вынесении на обсуждение плана прекращения огня в Ливане

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в специальном телеобращении, что решил вынести на обсуждение военно-политического кабинета страны план прекращения огня в Ливане, передает ТАСС.

По словам политика, план он представит 26 ноября. Однако продолжительность прекращения огня зависит от дальнейших событий, уточнил премьер-министр.

Израиль, отметил Нетаньяху, в полном взаимодействии с США сохраняет за собой полную военную свободу действий. Если ливанское движение "Хезболла" нарушит договоренности, попытается вооружаться, возобновить террористическую деятельность рядом с госграницей или запустить ракету, Израиль станет атаковать, подчеркнул премьер-министр.

Ранее СМИ писали, что исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати может объявить о достижении договоренности о прекращении огня с Израилем 27 ноября. При этом ливанские журналисты утверждали, что нарушение любого пункта соглашения одной из сторон может привести к возобновлению боевых действий.

Кроме того, как сообщал ливанский политический источник, американские власти позитивно оценивают шансы перемирия между Ливаном и Израилем до 15 декабря.