CNN: Нетаньяху предварительно одобрил соглашение о прекращении огня с "Хезболлой"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил предварительное согласие на возможное достижение соглашения о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла". Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Он отметил, что Израиль намерен внести определенные условия и передать их ливанской стороне.

Тем не менее, по данным телеканала, некоторые вопросы, которые требуют обсуждения, могут привести к задержке в заключении сделки. Как сообщает источник, переговоры, вероятно, приближаются к успешному завершению.

Накануне, 24 ноября, в результате ударов Израиля по югу и востоку Ливана, а также центру Бейрута погибли 84 человека. Еще 213 граждан пострадали.

Ранее как минимум четыре человека погибли в результате удара израильских военных по жилому дому в центральном районе Бейрута Баста. Еще 23 человека пострадали в результате обстрела.

Самолеты ВВС Израиля до этого нанесли удар по поселку Альмат, который расположен в провинции Кесерван-Джебейль на севере Ливана. Атака привела к гибели 23 людей, среди которых оказалось 3 детей. Израиль выпустил ракеты по дому, в котором жили беженцы из числа сторонников шиитского движения "Хезболла".