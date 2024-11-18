Израиль перехватил ракету из Ливана над центром страны

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Военно-воздушные силы Израиля перехватили ракету, запущенную из Ливана, над центром страны, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВВС.

Падение обломков зафиксировали в центральной части государства. При этом представители ВВС подозревают, что это были обломки ракеты-перехватчика. Они ранили несколько человек.

"В настоящий момент полицейские работают над оцеплением мест падения обломков и помогают эвакуировать раненых", – заявила полиция страны.

Точно число раненых не уточняется.

Ранее самолеты ВВС Израиля нанесли удар по поселку Альмат, который расположен в провинции Кесерван-Джебейль на севере Ливана. Атака привела к гибели 23 людей, среди которых оказалось 3 детей. Израиль выпустил ракеты по дому, в котором жили беженцы из числа сторонников шиитского движения "Хезболла".