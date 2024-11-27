Байден заявил, что перемирие между Израилем и Ливаном достигнуто по предложению США

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Перемирие между Израилем и Ливаном было достигнуто по предложению США. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает РИА Новости.

"Я говорил с премьерами Израиля и Ливана. Я рад сообщить, что правительства приняли предложение США завершить разрушительный конфликт между Израилем и "Хезболлой", – заявил он.

Байден отметил, что договоренности между Израилем и шиитским движением "Хезболла" предусматривают восстановление контроля силами Ливана над своей территорией в течение 60 дней. При этом инфраструктура "Хезболлы" на юге Ливана не будет восстановлена, а движение также должно отвести свои отряды на расстояние 30 километров от израильской границы за реку Литани.

Президент США подчеркнул, что если кто-либо нарушит условия сделки и будет представлять прямую угрозу Израилю, то у страны сохраняется право на самооборону в рамках международного права.

Байден также добавил, что США и ряд других стран намерены в ближайшие дни активизировать усилия по прекращению огня в секторе Газа.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Соглашение вступит в силу 27 ноября в 11 утра по московскому времени.