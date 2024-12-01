Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Израилю

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Движение "Ансар Аллах" в Йемене, которое контролирует большую часть севера страны, заявило об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву. Об этом сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на военного представителя повстанцев Яхью Сариа.

По его словам, гиперзвуковая ракета "Палестина-2" успешно поразила цель. Он добавил, что из-за продолжающихся преступлений Израиля в секторе Газа хуситы удвоят количество операций с использованием ракет и беспилотников.

Как сообщил ТАСС, Армия обороны Израиля заявила о срабатывании в некоторых районах центральной части страны сирен воздушной тревоги из-за запуска ракет из Йемена. Уточняется, что ракету удалось перехватить до того, как она вошла в воздушное пространство страны.

Ранее сообщалось, что хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" ударили по цели в городе Эйлат на юге Израиля. Движение также заявило о продолжении блокады Красного и Аравийского морей для прохода судов из стран, связанных с Израилем.