В Пентагоне заявили о "потрясающем" арсенале оружия йеменских хуситов

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Йеменские хуситы обладают самым современным оружием, в том числе ракетами, способными "делать просто потрясающие вещи". Об этом заявил замминистра обороны США по закупкам и обеспечению вооружений Билл Лаплант, передает Axios.

"Я инженер и физик, и я всю свою карьеру имел дело с ракетами. То, что я видел из того, что хуситы сделали за последние шесть месяцев, – это то, что просто шокировало меня", – поделился Лаплант, добавив, что хуситы "становятся страшными".

По данным издания, из-за появившихся на вооружении у хуситов баллистических и крылатых ракет группировка создает угрозы почти каждому судну, проходящему по Красному морю. Портал отмечает, что по мнению опрошенных специалистов, на данный момент они фактически являются единственными "иранскими доверенными лицами", обладающими противокорабельным баллистическим оружием.

Ранее боевики хуситов атаковали два американских эсминца в Красном море и авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море. Удары осуществлялись с использованием дронов и ракет.

В октябре группировка поразила военные цели в Тель-Авиве с применением двух ракет, включая гиперзвуковую. Движение заявило, что продолжит проводить военные операции против Израиля и блокаду Красного и Аравийского морей для прохода связанных с ним судов до прекращения военных действий Израиля в секторе Газа и Ливане.