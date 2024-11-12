Хуситы атаковали американские корабли в Красном и Аравийском морях

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Боевики хуситов атаковали два американских эсминца в Красном море и авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море. Об этом пишет RT со ссылкой на представителя движения Яхьи Сариа.

Удары осуществлялись с использованием дронов и ракет, уточнил он.

Ранее йеменские хуситы заявили, что поразили военные цели в Тель-Авиве с применением двух ракет, включая гиперзвуковую. Движение продолжит проводить военные операции против еврейского государства и блокаду Красного и Аравийского морей для прохода связанных с ним судов до прекращения военных действий Израиля в секторе Газа и Ливане.

Позже авиация США и Великобритании нанесла два авиаудара по международному аэропорту в городе Ходейда на западе Йемена. По данным осведомленного источника, аэропорт контролирует шиитское движение "Ансар Аллах" (хуситы). Там находится взлетно-посадочная полоса для военных самолетов.

