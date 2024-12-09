Премьер Сирии заявил о готовности правительства сложить свои полномочия

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Правительство Сирии, подчинявшееся президенту республики Башару Асаду, готово сложить свои полномочия, если поступит соответствующая просьба, заявил премьер-министр страны Мухаммед Гази аль-Джаляль в беседе с телеканалом Al Arabiya.

По его словам, в настоящее время продолжаются переговоры с пришедшей к власти вооруженной оппозицией.

Тем не менее большинство министров сейчас находятся на своих местах и заявляют о готовности трудиться на благо сирийского народа независимо от их личного будущего, подчеркивал Гази аль-Джаляль.

Дамаск оказался под контролем оппозиции 8 декабря. Глава республики Асад покинул свою должность, отдав власть мирным путем, и улетел из страны.

Пришедшие к власти представители вооруженной оппозиции, в свою очередь, предложили действовать под эгидой единого правительства, сформировав его на время переходного периода. Также они выступили за то, чтобы расформировать все вооруженные группы и создать единое военное управление.