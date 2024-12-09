Премьер Сирии заявил, что правительство страны продолжает свою работу

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Кабмин Сирии продолжает работать, сообщил глава правительства страны Мухаммед Гази аль-Джаляли, передает РИА Новости.

"Большинство министров все еще находятся на своих местах и заявляют о готовности трудиться на благо сирийского народа независимо от их личного будущего", – отметил политик.

Оппозиционеры взяли под контроль столичный Дамаск 8 декабря. Глава республики Башар Асад покинул свою должность, отдав власть мирным путем, и улетел из страны.

В свою очередь, пришедшие к власти представители вооруженной оппозиции предложили действовать под эгидой единого правительства, сформировав его на время переходного периода. Также они выступили за то, чтобы расформировать все вооруженные группы и создать единое военное управление.

