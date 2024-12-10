Лукашенко назвал уход Асада с поста президента Сирии уроком для Белоруссии

Фото: kremlin.ru

Уход Башара Асада с поста президента Сирии – урок для белорусских властей. Такое заявление сделал лидер республики Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

По мнению Лукашенко, ситуация в Сирии является лишь началом. Он предположил, что сейчас в стране начнется борьба за власть.

"В Сирии идет борьба основных игроков мировых. Это для нас урок. Мы должны свою судьбу определять сами. Надо сберечь свою страну!" – подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко уточнил, что в свое время Сирия превратилась в испытательный полигон.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск утром 8 декабря. Затем Асад покинул пост президента Сирии и уехал из страны. Россия, в свою очередь, решением Владимира Путина предоставила ему политическое убежище.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уход Асада с занимаемой должности его личным решением. При этом он не дал других комментариев, отвечая на вопрос, какую роль РФ сыграла в вопросах ухода Асада в отставку и его прибытия в Москву.