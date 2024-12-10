Гендельман: Израиль ответит в случае враждебных действий новых властей Сирии

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Израиль не будет вмешиваться во внутренние дела Сирии, но твердо ответит в случае враждебных действий новых властей государства, заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем телеграм-канале.

По его словам, власти страны выразили надежду, что новое сирийское руководство сосредоточится на интересах своего народа и восстановит связи с арабским миром. Тем не менее, если они позволят Ирану вновь укрепить присутствие на сирийской земле, Израиль будет готов нанести серьезный и болезненный ущерб.

В свою очередь, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, слова которого привел Гендельман, уточнил, что уже одобрил удары ВВС по стратегическим военным объектам, оставленным сирийской армией, чтобы они не попали в руки джихадистов.

Он подчеркнул, что стремится к отношениям с новым сирийским режимом, но не станет закрывать глаза, если он будет передавать иранское или любое другое оружие "Хезболле" либо нападет на Израиль.

"Мы ответим мощно и взимем за это высокую цену. То, что произошло с предыдущим режимом, произойдет и с этим", – заключил Нетаньяху.

Вооруженная оппозиция и боевики взяли под контроль Дамаск 8 декабря. При этом бывший президент Сирии Башар Асад покинул свою должность и вылетел из страны.

Взявшие власть оппозиционеры предложили создать единое переходное правительство. Главой временного правительства назначен Мухаммед Аль-Башир. Он уточнил, что переходный период может завершиться 1 марта.

Кроме того, уточнил лидер оппозиции Ахмед аш-Шарра, к ответственности будут привлечены силовики, "причастные к пыткам сирийского народа". С его слов, оппозиция станет преследовать военных преступников.