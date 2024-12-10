Al Hadath: новые власти в Сирии приказали боевикам покинуть города

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Руководство группировок, пришедших к власти в Сирии, приказало своим боевикам покинуть города. Об этом сообщает телеканал Al Hadath, ссылаясь на источники в департаменте военных операций, который сформирован бывшей оппозицией.

По их данным, скоро в гражданских районах будут развернуты новые подразделения, связанные с группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещенная в России террористическая организация), в том числе полиция и силы внутренней безопасности.

Вооруженная оппозиция и боевики взяли под контроль Дамаск 8 декабря. При этом бывший президент Сирии Башар Асад покинул свою должность и вылетел из страны.

Взявшие власть оппозиционеры предложили создать единое переходное правительство. Главой временного правительства назначен Мухаммед Аль-Башир. Он уточнил, что переходный период может завершиться 1 марта.

Кроме того, уточнил лидер оппозиции Ахмед аш-Шарра, к ответственности будут привлечены силовики, "причастные к пыткам сирийского народа". С его слов, оппозиция станет преследовать военных преступников.