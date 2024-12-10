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В Сирии отменили товарные карточки, по которым жители могли покупать хлеб, бензин и газ по низким ценам. Об этом РИА Новости сообщила жительница Латакии.

При прежней власти в Сирии действовали виртуальные государственные карточки. После получения СМС люди могли приобрести определенное количества хлеба, бензина, а также баллон с газом. На рынке эти товары можно было купить в любой момент, но по завышенной стоимости.

Как отметила собеседница агентства, после отмены карточек в Сирии все подорожало. Хлеб вместо 500 сирийских фунтов сейчас стоит четыре тысячи. Баллон газа предлагался раньше за 18 тысяч, и давали его раз в 2–3 месяца. В данный момент его цена составляет 150 тысяч, пояснила женщина. Она добавила, что жители распродают доллары и золото из собственных запасов, чтобы получить деньги.

Представители вооруженной оппозиции 8 декабря взяли под контроль Дамаск. Затем премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали сказал, что готов передать власть мирным способом.

Президент Сирии Башар Асад решил уйти со своей должности и покинул страну. Владимир Путин принял решение предоставить ему политическое убежище.

Как указал обозреватель одной из турецких газет Бурак Кунтай, после этих событий Сирию могут ждать хаос и жесткая борьба за власть между различными группами и организациями. По его мнению, также есть страны, которые будут проводить в Сирии политику для реализации собственных интересов.