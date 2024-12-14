Шольц заявил, что Европа окажет помощь Сирии в восстановлении

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа будет оказывать Сирии помощь в восстановлении. Об этом он написал в социальной сети X.

"Также важно, чтобы Сирия сохранила свой суверенитет и территориальную целостность как государство. Обеспечение этого – важнейшая задача нового руководства. Мы будем работать с ним на этой основе. Европа также поможет с восстановлением", – сообщил он.

Шольц добавил, что в настоящее время в Германии проживают сотни тысяч сирийцев, и некоторые из них рассчитывают, что скоро смогут вернуться на родину. Он заявил, что ФРГ поддерживает это, а те сирийцы, которые успешно интегрировались в общество, могут спокойно оставаться в Германии.

Боевики взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда Башар Асад покинул пост главы государства и вылетел из Сирии.

Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир, который уже сформировал кабинет правительства на время переходного периода. "Каирская платформа" сирийской оппозиции будет принимать участие в разработке новой Конституции Сирии.

Оппозиция выразила надежду на хорошие отношения с Россией. Кроме того, она гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории страны.