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Пришедшие к власти в Сирии готовы сотрудничать с Россией, считает руководитель Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Напомню, еще когда началось обострение в Идлибе, со стороны оппозиционных группировок было выпущено заявление о том, что. в случае если они придут к власти, они готовы сохранить сотрудничество с Россией и Китаем. Безусловно, все понимают, что сегодня в регионе Россия является одним из ключевых игроков, с которым желательно иметь хорошие отношения", – отметил он.

Кроме того, Россия на протяжении всего времени была за стабильность и мир на указанной территории. Содружество с Сирией позволяет развивать отношения с другими государствами. Сейчас оппозиция, установившая контроль в регионе, прощупывает почву, добавил Садыгзаде. В ближайшей перспективе новой власти следует провести перепись и сформировать основы для новой конституции, а уже затем – выборы.

Также Садыгзаде предполагает, что за нахождение военных баз России на территории страны могут установить плату, поскольку новой власти необходимы деньги.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда Башар Асад покинул пост главы государства и вылетел из Сирии.

Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир, который уже сформировал кабинет правительства на время переходного периода. "Каирская платформа" сирийской оппозиции будет принимать участие в разработке новой Конституции Сирии.

Оппозиция выразила надежду на хорошие отношения с Россией. Кроме того, она гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории страны.

