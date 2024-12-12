ТАСС: "Каирская платформа" оппозиции будет работать над новой Конституцией Сирии

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"Каирская платформа" сирийской оппозиции будет принимать участие в разработке новой Конституции Сирии, сообщил ТАСС координатор платформы, член Конституционного комитета и Высшего комитета по переговорам Фирас аль-Халиди.

По его словам, им следует участвовать в разработке Основного закона для исполнение резолюции ООН 2254, которая представляет собой основу, регулирующую политический процесс в Сирии.

Фирас аль-Халиди обратил внимание, что эта резолюция признает "Каирскую платформу" одним из представителей сирийского народа.

В свою очередь, глава "Московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль сообщил РИА Новости, что необходимо адаптировать резолюцию СБ ООН 2254 к изменившейся ситуации в Сирии. Такой запрос он направил спецпосланнику генсека ООН Гейру Педерсену.

"Согласно резолюции, должны были идти переговоры между правительством и оппозицией, но сейчас обстановка изменилась, нужно менять текст, что переговоры будут между сирийцами. Только один пункт – между кем и кем должны идти переговоры. Мы признаем переходное правительство, которое возникнет на основании таких переговоров", – сказал он.

Джамиль напомнил, что созданное правительство во главе с Мухаммедом аль-Баширом объявили как временное, а не как переходное, и есть дата прекращения его работы. Речь идет о начале марта 2025 года. После этого необходимо создать правительство национального единства, подчеркнул он.

По словам Джамиля, его платформа будет действовать на основании резолюции СБ ООН 2254, как и раньше. Она предполагает создание переходного органа власти, внесение изменений в Конституцию страны и проведение выборов.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда президент страны Башар Асад покинул пост главы государства и вылетел из Сирии.