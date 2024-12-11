Новые власти Сирии рассмотрят вопрос о судьбе военных баз РФ

Фото: ТАСС/Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

Взявшие власть в Сирии оппозиционеры планируют рассмотреть вопрос о судьбе военных баз РФ в стране. Об этом рассказал экс-глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии в Женеве и Астане Мухаммед Аллуш.

"Что касается военных баз, то это суверенное решение сирийского государства, и этот вопрос обязательно будет рассмотрен с точки зрения выгод и интересов сирийского народа, а также интереса России", – передает ТАСС его слова.

Вооруженная оппозиция и боевики взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда же Башар Асад покинул пост президента страны и вылетел из Сирии.

Взявшие власть оппозиционеры предложили создать единое переходное правительство. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир. Он заявил, что переходный период в государстве может завершиться 1 марта.

Оппозиция Сирии уже выразила надежду на хорошие отношения с Москвой. Кроме того, они гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии. Источник в Кремле сообщил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции.

