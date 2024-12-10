Постпред Сирии при ООН заявил, что не знает, что будет с базами РФ в стране

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Постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак заявил, что он не располагает информацией о будущем российских военных баз в Сирии на фоне смены власти в стране. Об этом пишет ТАСС.

"У меня нет информации на этот счет, я дипломат", – заявил Кусей ад-Дахак журналистам.

Он также призвал Совбез ООН не допустить, чтобы Израиль извлек выгоду из смены власти в Дамаске. Кусей ад-Дахак подчеркнул, что израильские военные должны покинуть территорию Сирии и призвал Израиль соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН, а также соглашение о разделении сил от 1974 года, в соответствии с которым в буферной зоне на Голанах могли размещаться только силы ООН.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск утром 8 декабря. Спустя время премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем. Он также призвал жителей Сирии не наносить ущерба государственной собственности.

В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад принял решение об уходе со своей должности и покинул страну. Кроме того, в ведомстве уточнили, что российские военные базы в Сирии находятся в повышенной боевой готовности, однако сейчас их безопасности ничего не угрожает.

Оппозиция Сирии уже выразила надежду на хорошие отношения с Москвой. Кроме того, они гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии. Источник в Кремле сообщил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции.

Телеканал Al Arabiya в ночь на 10 декабря сообщил, что воздушные силы Израиля нанесли удары по крупнейшим авиабазам Сирии. Согласно данным источников телеканала, в результате авиаударов израильские военные разрушили инфраструктуру авиабаз и уничтожили "десятки вертолетов и истребителей".