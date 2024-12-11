Песков: Россия после 2015 года выполнила свою миссию в Сирии

Фото: kremlin.ru

Россия после 2015 года помогла Сирии справиться с террористами и стабилизировать ситуацию, дальше дело было за правительством этом страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Россия в свое время выполнила свою миссию и потратила для этого очень много усилий. Затем руководство Башара Асада работало в собственной стране и занималось развитием, однако события привели к той ситуации, которая есть в данный момент, пояснил Песков. Он отметил, что "сейчас нужно исходить из тех реалий, которые есть в настоящий момент на земле".

Тем временем в Кремле ничего не могут сказать о количестве российских военных в Сирии, это тема Минобороны, подчеркнул пресс-секретарь. Отвечая на вопрос о результатах контактов России с новыми властями Сирии, представитель Кремля указал, что "пока еще прошло слишком мало времени".

"Поэтому ничего подробнее я сказать не могу, но, разумеется, мы не можем не контактировать с теми, кто там сейчас на земле контролирует ситуацию, потому что там есть наши объекты, наши люди в первую очередь", – добавил Песков.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда Асад покинул пост главы страны и вылетел из Сирии.

Взявшие власть оппозиционеры предложили создать единое переходное правительство. Его главой стал Мухаммед Аль-Башир, который сказал, что переходный период в республике может завершиться 1 марта.

Кроме того, оппозиционеры намерены рассмотреть вопрос о судьбе военных российских баз в стране, заявил экс-глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии в Женеве и Астане Мухаммед Аллуш. Он уточнил, что вопрос будет рассмотрен с точки зрения выгод и интересов сирийского народа, а также интереса России.