Захарова: РФ делает все необходимое для обеспечения безопасности россиян в Сирии

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Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности россиян, находящихся в Сирии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она обратила внимание, что для России безопасность граждан в Сирии – абсолютный приоритет.

"Сейчас самое важное, наш приоритет – это, безусловно, безопасность наших граждан. Это абсолютный приоритет. Сейчас делается все необходимое для обеспечения их безопасности", – заверила дипломат.

Также Захарова назвала ситуацию в Сирии драматической и отметила, что главное, чтобы она не превратилась в трагическую.

Вооруженная оппозиция и боевики взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Башар Асад покинул должность президента Сирии и вылетел из страны.

Взявшие власть оппозиционеры предложили создать единое переходное правительство. Главой назначен Мухаммед Аль-Башир.

Впоследствии он сообщил, что состав временного правительства сформирован, его целью станет контроль безопасности, поддержание стабильности и недопущение распада государства.