В Кремле не располагают информацией о казни двоюродного брата Башара Асада

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Кремль не располагает информацией о публичной казни двоюродного брата Башара Асада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва надеется на скорейшую стабилизацию обстановки в Сирии, чтобы она вышла "в законное русло".

Кроме того, по его словам, Россия внимательно отслеживает все, что происходит сейчас в Сирии, поддерживает контакты с теми, кто контролирует там обстановку после того, как Асад оставил пост президента.

"Будем дальше очень внимательно смотреть, конечно, исходить из тех реалий, которые складываются на земле", – добавил Песков.

Вооруженная оппозиция и боевики взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда же Асад покинул пост президента страны и вылетел из Сирии.

Взявшие власть оппозиционеры предложили создать единое переходное правительство. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир. Он заявил, что переходный период в государстве может завершиться 1 марта.

Оппозиция Сирии уже выразила надежду на хорошие отношения с Москвой. Кроме того, они гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии. Источник в Кремле сообщил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции.

