14 декабря, 20:32Политика
Минобороны Сирии распустит все вооруженные группировки
Фото: 123RF/koziolkamila
Сирийское оборонное ведомство распустит все вооруженные группировки в столе. Об этом заявил ТАСС со ссылкой на лидера вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмеда аш-Шараа.
В эфире сирийского телеканала он заявил, что в стране "не будет оружия, не находящегося под контролем сирийского государства".
Оппозиционные формирования 8 декабря они вошли в Дамаск. Башар Асад покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с начала года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб "Правительство спасения", объявил о своем назначении главой сирийского правительства переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
Ранее сообщалось, что новые власти Сирии не планируют вступать в конфликт с Израилем. При этом оппозиционеры хотят дать России возможность пересмотреть свои отношения с сирийским народом.