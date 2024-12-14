Минобороны Сирии распустит все вооруженные группировки

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Сирийское оборонное ведомство распустит все вооруженные группировки в столе. Об этом заявил ТАСС со ссылкой на лидера вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмеда аш-Шараа.

В эфире сирийского телеканала он заявил, что в стране "не будет оружия, не находящегося под контролем сирийского государства".

Оппозиционные формирования 8 декабря они вошли в Дамаск. Башар Асад покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с начала года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб "Правительство спасения", объявил о своем назначении главой сирийского правительства переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что новые власти Сирии не планируют вступать в конфликт с Израилем. При этом оппозиционеры хотят дать России возможность пересмотреть свои отношения с сирийским народом.