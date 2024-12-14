Yeni Şafak: Турция готова начать сбивать самолеты ЦАХАЛ в Сирии

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Турция готова начать сбивать самолеты Израиля, если те начнут наносить удары в поддержку курдских подразделений в Сирии, которые Анкара считает террористическими. Об этом пишет издание Yeni Şafak.

По данным издания, курды обратились за помощью к Израилю в борьбе с протурецкими группировками в Сирии. Анкара узнала об этом и уведомила Тель-Авив о последствиях подобных действий.

"В случае, если Израиль решится на такие действия, наши системы ПВО и истребители готовы уничтожить их. Соответствующие приказы уже переданы нашему Генеральному штабу ВС Турции", – заявил собеседник издания.

Отмечается, что Израиль ранее не наносил ударов по протурецким силам.

Вооруженная оппозиция и боевики захватили Дамаск 8 декабря, а Асад покинул страну, отдав власть оппозиционерам. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир, который уже сформировал кабинет правительства на время переходного периода.

