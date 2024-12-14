WP: Башар Асад скрывал свой роскошный образ жизни от общественности

Фото: ТАСС/AP

Башар Асад, будучи президентом Сирии, скрывал свой роскошный образ жизни от общественности, предпочитая, чтобы его семья не выделялась среди местных жителей. Об этом пишет The Washington Post.

"Асад и его ближайшие родственники жили в некотором смысле обычной жизнью на глазах у людей", – рассказал изданию многолетний сосед политика.

По его словам, семья президента старалась скромно одеваться и ездить на обычных автомобилях.

Однако в статье утверждается, что на записях, которые появились после отстранения Асада от власти, видно, как люди выносят из резиденции политика дорогие вещи, в частности, сумки Louis Vuitton, одежду брендов Dior, Hermes и Cartier, а также различные предметы дизайнерского интерьера. Кроме того, в гараже резиденции были найдены множество дорогих автомобилей.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда Асад покинул пост президента страны и улетел из Сирии в Россию.

Уход Асада с поста был его личным решением, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.