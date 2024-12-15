Спецпосланник ООН выразил надежду на снятие санкций с Сирии

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Представитель ООН в Сирии Гейр Педерсен надеется, что после смены руководства в стране могут быть сняты санкции в отношении Сирии. Об этом сообщает газета "Аль-Ватан".

Он также отметил, что после снятия санкций в государстве начнется восстановительный процесс. Мировое сообщество надеется, что новое руководство Сирии не станет заниматься выяснением отношений и возобновит работу государственных органов в полном объеме, добавил Педерсен.

Спецпосланник прибыл в Сирию в воскресенье, 15 декабря, на первый визит после смены властей в Дамаске.

Между тем стало известно, что сирийское оборонное ведомство распустит все вооруженные группировки в стране. Об этом писали журналисты со ссылкой на лидера вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмеда аш-Шараа.

Также сообщалось, что новые власти Сирии не планируют вступать в конфликт с Израилем. При этом оппозиционеры хотят дать России возможность пересмотреть свои отношения с сирийским народом.