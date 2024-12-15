Замглавы МИД Богданов: РФ рассчитывает на продолжение встреч с Турцией и Ираном по Сирии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия надеется на организацию новых встреч с Турцией и Ираном, в рамках которых страны могли бы проводить переговоры по ситуации вокруг Сирии, заявил в беседе с ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Посмотрим, я надеюсь, что будут, конечно. У нас хорошие отношения и с Турцией, и с Ираном, я думаю, что это полезно будет продолжать. Мне так кажется", – приводит агентство его слова.

Таким образом дипломат ответил на вопрос журналистов о судьбе астанинского формата и планировании новых встреч.

При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее назвал "безрадостными" возможные последствия событий в Сирии. По его мнению, единство страны вряд ли удастся сохранить. Представители разных верований вряд ли смогут совместно жить в Сирии в будущем, пояснил политик.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда Башар Асад покинул пост главы государства и вылетел из Сирии.

Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир, который уже сформировал кабинет правительства на время переходного периода. "Каирская платформа" сирийской оппозиции будет принимать участие в разработке новой Конституции Сирии.

Оппозиция выразила надежду на хорошие отношения с Россией. Кроме того, она гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории страны.