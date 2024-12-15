WP: лидеры арабских стран испугались волнений из-за смещения Асада в Сирии

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Лидеры ряда арабских стран испугались волнений в своих государствах после смещения Башара Асада в Сирии. Об этом со ссылкой на аналитиков, официальных лиц и дипломатов пишет Washington Post.

"Лидеры из Египта, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ обеспокоены, что смещение Асада может вызвать волнения в их странах", – указано в сообщении.

Один из дипломатов выразил мнение, что усиление группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии может представлять собой угрозу для президента Египта Фаттаха ас-Сиси.

В материале указано, что арабские страны проявляют осторожность по отношению к событиям в Сирии. Сейчас они стремятся найти способы воздействия на ситуацию и оценивают, как остановить нестабильность после ухода Асада со своего поста.

Боевики вооруженных формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда

Асад покинул пост главы государства и вылетел из Сирии.

Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир, который уже сформировал кабинет правительства на время переходного периода. "Каирская платформа" сирийской оппозиции будет принимать участие в разработке новой Конституции Сирии.

Оппозиция выразила надежду на хорошие отношения с Россией. Кроме того, она гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории страны.