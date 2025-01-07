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Официальное название Сирии после смены конституции останется прежним, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Соответственно, форма правления та же, республиканская", – сказал он в эфире телеканала CNN Türk.

Фидан уже побеседовал с главой новой администрации страны Ахмедом аш-Шараа. Он указал, что Сирии нужно создать новую конституцию, но добиться этого можно двумя путями, техническим методом без референдума и через референдум.

"Но для проведения голосования надо, чтобы в Сирию вернулись более 10 миллионов сирийцев", – заключил глава турецкого МИД.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что военный переворот в Сирии был спланирован США и Израилем при поддержке "соседней страны". Он указывал, что на то есть доказательства, однако конкретную страну Хаменеи называть не стал.

