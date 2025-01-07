07 января, 21:52Политика
Официальное название Сирии после смены конституции останется прежним
Фото: 123RF/kajicom
Официальное название Сирии после смены конституции останется прежним, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Соответственно, форма правления та же, республиканская", – сказал он в эфире телеканала CNN Türk.
Фидан уже побеседовал с главой новой администрации страны Ахмедом аш-Шараа. Он указал, что Сирии нужно создать новую конституцию, но добиться этого можно двумя путями, техническим методом без референдума и через референдум.
"Но для проведения голосования надо, чтобы в Сирию вернулись более 10 миллионов сирийцев", – заключил глава турецкого МИД.
Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что военный переворот в Сирии был спланирован США и Израилем при поддержке "соседней страны". Он указывал, что на то есть доказательства, однако конкретную страну Хаменеи называть не стал.