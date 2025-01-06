Аэропорт Дамаска начнет обслуживать международные рейсы 7 января

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Аэропорт Дамаска начнет принимать международные рейсы во вторник, 7 января, следует из данных диспетчерской службы района полетной информации воздушной гавани.

"Ограничения на обслуживание рейсов, подразумевающие необходимость получения специального разрешения от авиационных властей страны, прекратят действовать с 08:00 по местному времени 7 января", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда экс-президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и улетел из Сирии в Россию. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

Воздушная гавань Дамаска возобновила обслуживание внутренних коммерческих рейсов 18 декабря.