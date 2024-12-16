Асад заявил, что узнал о падении Дамаска на военной базе России в Хмеймиме

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Экс-президент Сирии Башар Асад рассказал, что узнал об оставлении сирийскими военными боевых позиций и падении Дамаска после прибытия на российскую военную базу в Хмеймиме. Его письменное заявление, которое было написано в Москве, разместила пресс-служба политика.

В документе, озаглавленном как "Разъяснение президентом обстоятельств, которые привели к его отъезду из Сирии", сказано, что в момент нахождения Асада в Хмеймиме обстановка вокруг российской военной базы стала ухудшаться, а сам объект подвергся массированным атакам беспилотников.

В связи с этим, как утверждает бывший сирийский лидер, Москва потребовала от командования авиабазы оперативно вывезти его в Россию.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда Асад покинул пост президента страны и улетел из Сирии в Россию.

В Кремле уход Асада назвали его личным решением. Россия предоставила ему политическое убежище.

Асад утверждал, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря и выполнял свои обязанности, а страну покинул только вечером. По его словам, отъезд не был спланирован. Асад также утверждал, что "ни разу за время произошедших в Сирии событий" не рассматривал возможность ухода в отставку и бегства из страны.

