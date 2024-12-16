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Экс-президент Сирии Башар Асад заявил, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря, а страну покинул только вечером. Соответствующее заявление политика размещено в телеграм-канале его пресс-службы.

Как указал Асад, его отъезд из страны не был спланирован и не произошел в последние часы, "пока шли бои, как утверждают некоторые". Он уточнил, что оставался в Дамаске до утра 8 декабря и выполнял свои обязанности.

Он также добавил, что "когда террористы вошли в Дамаск", он, с его слов, отправился в Латакию "в координации с российскими союзниками и с целью дальнейшего наблюдения за боевыми операциями", а вечером 8 декабря вылетел в Россию.

Асад также утверждает, что "ни разу за время произошедших в Сирии событий" не рассматривал возможность ухода в отставку и бегства из страны. Он пояснил, что планировал "продолжать борьбу с натиском боевиков". Политик указал, что, по его мнению, "когда государство попадает в руки террористов, любой пост в нем теряет свой смысл".

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда Асад покинул пост президента страны и улетел из Сирии в Россию.

В Кремле уход Асада назвали его личным решением. Россия предоставила ему политическое убежище.