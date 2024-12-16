FT: Асад отправлял в Москву самолеты с миллионами долларов и евро

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Центральный банк Сирии в период с 2018 по 2019 год отправил в Москву несколько самолетов с миллионами долларов наличными во время нахождения у власти Башара Асада. Об этом со ссылкой на конфиденциальные документы сообщает Financial Times.

"В тот период внутренние резервы Сирии были почти нулевыми. Несмотря на это, в московский аэропорт Внуково было переправлено наличными эквивалент 250 млн в долларах и евро", – пишет издание.

В материале указано, что деньги переправлялись в Москву правительством Асада купюрами в 100 долларов и 500 евро, а их суммарный вес составил около 2 тонн. Всего с марта 2018 года по сентябрь 2019 года, по данным FT, из Сирии в Россию проследовал 21 рейс, перевозивший денежные средства.

Ранее газета Washington Post писала, что Асад, будучи президентом Сирии, скрывал свой роскошный образ жизни от общественности, предпочитая, чтобы его семья не выделялась среди местных жителей. Сообщалось, что на записях, которые появились после отстранения Асада от власти, видно, как люди выносят из резиденции политика дорогие вещи, в частности, сумки Louis Vuitton, одежду брендов Dior, Hermes и Cartier, а также различные предметы дизайнерского интерьера. Кроме того, в гараже резиденции были найдены множество дорогих автомобилей.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда Асад покинул пост президента страны и улетел из Сирии в Россию.

Между тем уход Асада с поста был его личным решением, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.