Al Jazeera: не менее 17 человек стали жертвами удара по окрестностям Дамаска

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Как минимум 17 человек стали жертвами удара по окрестностям Дамаска. Предварительно установлено, что атака могла быть совершена израильским беспилотником по складу с боеприпасами, следует из материала Al Jazeera.

Место удара пришлось на район Адра, который находится примерно в 25 километрах от столицы Сирии, уточняется в статье.

Израиль стал главным бенефициаром событий в Сирии, заявил ранее Владимир Путин. По словам президента, Россия осуждает захват любых сирийских территорий, и такая позиция остается неизменной. Путин выразил надежду, что Израиль когда-то выйдет с территории Сирии, но пока страна "продолжает заводить туда дополнительные войска".

Оппозиция и боевики захватили Дамаск 8 декабря, а бывший президент государства Башар Асад покинул страну, отдав власть оппозиционерам. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

Новые власти Сирии заявили, что не планируют вступать в конфликт с Израилем. Вместе с тем министры иностранных дел восьми арабских стран осудили вторжение Израиля и призвали вывести свои войска из сирийской части Голанских высот и других территорий.

