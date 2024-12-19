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На территории Сирии в данный момент находятся около 2 тысяч военнослужащих США, а не 900, как утверждалось ранее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Он отметил, что 900 американских солдат находились в Сирии, когда президентом был еще Башар Асад. Затем в страну направили дополнительные силы для усиления "миссии по разгрому ИГ" ("Исламское государство", организация признана террористической и запрещена в России).

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Тогда экс-президент Сирии Асад покинул свой пост и улетел в Россию. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

В Кремле уход Асада назвали его личным решением. Россия предоставила ему политическое убежище.

Между тем оппозиция Сирии выразила надежду на хорошие отношения с Россией. Кроме того, она гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории страны.