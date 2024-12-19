Путин заявил, что Россия достигла своих целей в Сирии

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Россия в целом достигла своих целей в Сирии, заявил Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Мы ведь пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах, скажем, в Афганистане. В целом мы своих целей достигли", – пояснил глава государства, подчеркнув, что ситуация в Сирии не является поражением РФ.

По его словам, западным журналистам хочется подать происходящее как "какой-то сбой, поражение России". Как подчеркнул президент, страна окрепла, стала по-настоящему суверенной и будет принимать решения без оглядки на чужое мнение. В РФ будут руководствоваться только своими национальными интересами.

При этом в Москве рассчитывают на мир и спокойствие в Сирии. Путин назвал ситуацию там непростой и добавил, что Россия поддерживает отношения со всеми группировками, со всеми странами региона.

Глава государства также отметил, что 4 тысячи иранских бойцов были вывезены российскими силами в Тегеран.

"Если раньше, допустим, те же наши иранские друзья просили помочь им перевести свои подразделения на территорию Сирии, то теперь они у нас попросили выводить их оттуда", – сказал он.

Часть так называемых проиранских подразделений ушла в Ливан, часть – в Ирак. Алеппо был взят силой 350 боевиков, а 30 тысяч правительственных войск и проиранских подразделений отошли без боя.

"Правительственные войска, а вместе с ними и так называемые проиранские подразделения отошли без боя, взорвали свои позиции и ушли", – заключил Путин.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Тогда экс-президент Сирии Асад покинул свой пост и улетел в Россию. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

В Кремле уход Асада назвали его личным решением. Россия предоставила ему политическое убежище.

Между тем оппозиция Сирии выразила надежду на хорошие отношения с Россией. Кроме того, она гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории страны.