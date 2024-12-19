Путин заявил, что пока не встречался с Асадом после его приезда в Москву

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин рассказал на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, что еще не встречался с экс-президентом Сирии Башаром Асадом после его прибытия в Москву. Однако он заявил, что собирается поговорить с ним.

Президент РФ также пообещал одному из представителей СМИ, что спросит у Асада о судьбе американского журналиста Остина Тайса, который пропал 12 лет назад в Сирии.

"Мы понимаем, какая ситуация там была, там шли активные боевые действия, причем с обеих сторон. Знает ли сам президент Асад о том, что произошло с этим журналистом, который, как я понимаю, исполнял свой журналистский долг, но не боевые действия?" – задался вопросом глава государства.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда экс-президент Сирии Асад покинул свой пост и улетел из Сирии в Россию. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

В свою очередь, в Кремле уход Асада назвали его личным решением. Россия предоставила ему политическое убежище.

Сам Асад рассказал, что в Россию его вывезли с российской военной базы в Хмеймиме по требованию Москвы, когда объект подвергся массированным атакам беспилотников.

Между тем оппозиция выразила надежду на хорошие отношения с Россией. Кроме того, она гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории страны.

