16 декабря, 23:20Политика
МИД РФ заявил, что Москва внимательно следит за событиями в Сирии
Фото: AP Photo/Omar Sanadiki
Москва внимательно следит за развитием обстановки в Сирии после смены власти в этой стране. Об этом заявили в МИД России.
"Отмечаем заявления представителей новых властей о намерении способствовать налаживанию функционирования госаппарата, поддержанию порядка и безопасности, решительному пресечению действий криминальных элементов, недопущению внесудебных расправ", – указывается на сайте министерства.
В ведомстве добавили, что РФ важно, чтобы будущее арабской республики определяли сами сирийцы. МИД выразил мнение, что годы дружбы и уважения между Москвой и Дамаском будут и дальше развиваться в конструктивном ключе.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал запустить процесс исключения пришедшей к власти в Сирии группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической, экстремистской и запрещена в России) из списка террористических организаций, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу.
Оппозиция и боевики захватили столицу Сирии 8 декабря, а бывший президент Башар Асад покинул страну. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.
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