16 декабря, 19:40Политика
Каллас заявила, что Евросоюз возобновит диалог с Сирией после вывода военных баз России
Фото: ТАСС/ЕРА/VALDA KALNINA
Евросоюз возобновит диалог с Сирией лишь после вывода российских военных баз с территории государства, заявила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас.
По ее словам, этот вопрос обсуждался главами МИД Евросоюза и многие высказались в пользу этой позиции. Кроме того, ЕС начнет снимать санкции с Дамаска лишь в том случае, если увидит конкретные шаги от новых властей Сирии.
"Нам нужен готовый план, чтобы действовать, когда мы увидим позитивные шаги", – цитирует ее ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что будущее баз России на территории Сирии на данный момент все еще не определено. В настоящее время Москва вывела порядка 400 военных из Дамаска и перебросила их на авиабазу Хмеймим в координации с новыми властями страны.
Оппозиция и боевики захватили столицу Сирии 8 декабря, а бывший президент Башар Асад покинул страну. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.
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