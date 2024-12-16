Песков заявил об отсутствии окончательных решений о будущем баз РФ в Сирии

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Будущее баз России на территории Сирии на данный момент не определено. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В настоящий период Москва поддерживает диалог с представителями тех сил, которые контролируют ситуацию в государстве.

"Все это будет определяться в ходе диалога", – подчеркнул представитель Кремля.

Его слова стали ответом на вопрос журналистов о решении по судьбе российских баз. Таким образом Песков прокомментировал справедливость сообщений, появившихся в ряде соцсетей, о том, что РФ рассматривает Ливию как новую территорию, на которой в дальнейшем могут появиться новые базы вместо тех, что находятся в Сирии.

При этом ранее СМИ со ссылкой на члена политбюро "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) сообщали, что Россия вывела порядка 400 военных из Дамаска и перебросила их на авиабазу Хмеймим в координации с новыми властями Сирии. Речь шла о тех военнослужащих, которые были размещены в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в пригороде Дамаска Кудсайе.

Член политбюро указывал, что стороны ведут переговоры об эвакуации большого числа российских военных, находящихся в разных регионах страны.

Оппозиция и боевики захватили Дамаск 8 декабря, а бывший президент государства Башар Асад покинул страну, отдав власть оппозиционерам. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

Оппозиция выразила надежду на хорошие отношения с Россией. Кроме того, она гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории страны.