FSNN: несколько Ил-76 приземлились на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Несколько Ил-76 были замечены на авиабазе РФ Хмеймим в Сирии, пишет FSNN со ссылкой на источник.

"Несколько российских грузовых самолетов приземляются в аэропорту Хмеймим в Латакии", – сказано в сообщении.

Ранее боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск. Тогда Башар Асад покинул пост главы государства и вылетел из Сирии.

Пришедшая к власти сирийская оппозиция гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии. Источник в Кремле сообщил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями оппозиции.

При этом руководитель Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде считает, что за нахождение военных баз России на территории страны могут установить плату, поскольку новой власти необходимы деньги.

