FSNN: несколько Ил-76 приземлились на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

13 декабря, 19:48Политика
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Несколько Ил-76 были замечены на авиабазе РФ Хмеймим в Сирии, пишет FSNN со ссылкой на источник.
"Несколько российских грузовых самолетов приземляются в аэропорту Хмеймим в Латакии", – сказано в сообщении.
Ранее боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск. Тогда Башар Асад покинул пост главы государства и вылетел из Сирии.
Пришедшая к власти сирийская оппозиция гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии. Источник в Кремле сообщил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями оппозиции.
При этом руководитель Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде считает, что за нахождение военных баз России на территории страны могут установить плату, поскольку новой власти необходимы деньги.
Новый флаг Сирии установили на здании диппредставительства страны в Москве