Замглавы МИД Богданов: РФ окажет содействие россиянам, которые хотят выехать из Сирии

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Россия окажет содействие своим гражданам, желающим покинуть Сирию. Об этом заявил замглавы министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Замминистра ведомства отметил, что процесс требует прямых договоренностей с местными людьми, которые контролируют или должны контролировать вопросы безопасности.

При этом Россия уже наладила контакты с группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещенная в России террористическая организация), которая сейчас работает в одном из отелей Дамаска, отметил дипломат.

"Там они встречаются с представителями дипкорпуса, и представители нашего посольства с ними встречались, обсуждают вопросы, прежде всего, обеспечения безопасности нашей дипломатической миссии, российских граждан, которые на территории Сирии сегодня", – цитирует Богданова ТАСС.

Он добавил, что контакты идут в конструктивном русле, поэтому Россия надеется на выполнение всех обещаний.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда Башар Асад покинул пост главы государства и вылетел из Сирии.

Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир, который уже сформировал кабинет правительства на время переходного периода. "Каирская платформа" сирийской оппозиции будет принимать участие в разработке новой Конституции Сирии.

Оппозиция выразила надежду на хорошие отношения с Россией. Кроме того, она гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории страны.