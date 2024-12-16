FT: новые власти Сирии рассказали об отводе РФ части военных из Дамаска

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Россия вывела порядка 400 военных из Дамаска и перебросила их на авиабазу Хмеймим в координации с новыми властями Сирии. Об этом рассказал участвовавший в соответствующих переговорах член политбюро "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) в интервью Financial Times.

Он отметил, что речь идет о военных, которые были размещены в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в пригороде Дамаска Кудсайе. Кроме того, Россия также перебросила военных, которые проходили службу при российском посольстве в Дамаске.

По словам члена политбюро, сейчас стороны проводят переговоры об эвакуации большого числа российских военных, расположенных в разных регионах страны.

Оппозиция и боевики захватили Дамаск 8 декабря, а бывший президент государства Башар Асад покинул страну, отдав власть оппозиционерам. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

Оппозиция выразила надежду на хорошие отношения с Россией. Кроме того, она гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории страны.